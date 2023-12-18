تامر أمين بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية: الشعب المصري أبو الديمقراطية

قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين سطروا يوما جديدا في التاريخ عندما قالوا كلمتهم وأعلنتها اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات مدوية وقوية.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه “آخر النهار”، على فضائية “النهار”، مساء اليوم الإثنين، أن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم أن مصر “أبو الديمقراطية”، مشيرا إلى أن المصريين مازالوا يقولون أنهم قادرين أن يعلموا العالم ويعطوا دروسا في التاريخ.

التاريخ سيقف طويلًا أمام ما فعله المصريون في الخارج والداخل

وأشار تامر أمين إلى أن التاريخ سيقف طويلًا أمام ما فعله المصريون في الخارج والداخل خلال فترة انتخابات الرئاسة، معلقا "6 أيام انتخاب كانوا ملحمة تصويتية انتخابية بامتياز".



وتقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع المملكه المتحده بأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الثقه وإعادة انتخاب سيادته رئيسا للبلاد 2024- 2030.

وعبرت المهندسة مرڤت خليل رئيس فرع الاتحاد بالمملكة المتحدة عن مدى سعادتها وسعادة المصريين في بريطانيا بفوز الرئيس وخاصة أن نسبة التصويت لم تحدث من قبل في أي انتخابات سابقه.

وأضافت أن هذا الفوز مستحق لما قدمه الرئيس في السنوات السابقة فهو الذي أصدر أصعب القرارات وفي أحلك المواقف، أيضا قاد المنظومة العسكرية لمواجهة الإرهاب الغاشم وقابل التحديات الداخلية والخارجية بكل شجاعة وثقه في الله أولا وفي قوات مصر المسلحة وشعب مصر العظيم ثانيا الشعب المصري الذي يثبت في كل مرحلة وعلي مر السنين قدرته الصائبة ووعيه الشديد في تقدير المواقف واختيار من وجدوه مناسبا لقيادة هذه المرحلة.

وأضافت خليل أن الاتحاد وأعضاءه يثمنون أيضا روح التعاون والدور الذي قام به كلا من المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية لسيادة الرئيس والهيئة الوطنية للانتخابات التي قامت بواجبها علي أكمل وجه وبدقة شديدة وشفافية منقطعة النظير.

ونضيف في قائمة الشكر الشعب المصري العظيم في الخارج والداخل والذي يثبت كل مرة مدى وعيه وإخلاصه ووطنيته وحرصه الشديد علي الحفاظ علي وطنه.

دعواتنا للرئيس بالتوفيق ووافر النجاح وأن يعينه الله على المهام الصعبه التي أوكله إليها ما يقرب من 40 مليون مصري.