الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بسام راضي: نسبة المشاركة في الانتخابات المصرية تفوق الدول الأوروبية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي سفير مصر بإيطاليا

هنأ بسام راضي سفير مصر لدي إيطاليا، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة وتوليه فترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات أخرى، قائلا: أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي ونتطلع لمزيد من الاستقرار والسلام والتطور في البلاد بالداخل وتحسين العلاقات الخارجية مع الدول العربية والأجنبية.


وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال التغطية الخاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن أرقام الانتخابات كان لها دلائل كبيرة، وأن نسبة المشاركة التي بلغت نحو 66.8% هي نسبة تفوق نسبة انتخابات الدول الأوروبية وتعتبر أكبر نسبة مشاركة لانتخابات في العالم حتى الآن.

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رئيس البورصة السلعية يهنئ السيسي  بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

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وزير السياحة والقيادات والعاملين بالوزارة يتقدمون بالهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه في الانتخابات الرئاسية


وأشار إلى أن الانتخابات في الخارج تعتبر مؤشرًا لما يحدث في الداخل، والمشاركة الكبيرة في السفارة والقنصلية الإيطالية كانت لافتة جدا، ولابد من التوقف عند هذه الدلائل كثيرا.


وتابع: "الجميع من الجاليات يبعثون رسائل دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والانتخابات هي رسالة وعي من شعب يستحضر مخزونه الحضاري والتاريخي، ورسالة للعالم لإثبات أن المصريين على قلب رجل واحد".


ورد السفير بسام راضي، على المحاولات البائسة التي سعت إلى بث الشائعات الممنهجة خلال الفترة الأخيرة، قائلا: مشهد الانتخابات ومشاركة المواطنين الكثيفة تعتبر رد قوي على جميع حملات التشكيك التي استهدفت تفكيك القوى السياسية في مصر".

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