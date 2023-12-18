ناقد رياضي يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام فلومينيسي (فيديو)

قال الناقد الرياضي حمدي الحسيني، إن خبرات فريق فلومينيسي أسهمت في الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف حمدي الحسيني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم ، أن لأهلي يعاني هجوميا في كل المباريات، ويحتاج إلى رأس حربة قوي".

لاعبو فلومينيسي البرازيلي كانت معنوياتهم عالية قبل لقاء الأهلي

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة كافية قبل مباراة اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية"، مضيفا: "لاعبو فلومينيسي البرازيلي كانت معنوياتهم عالية قبل لقاء الأهلي، و لاعبو الأهلي كان لديهم إحساس أنهم سيهزمون من فلومينيسي البرازيلي".

وواصل: "فلومينيسي البرازيلي بدنيا أقل من الأهلي لكنهم كانوا منظمين خلال المباراة، وخبرات الفريق البرازيلي حسمت المباراة أمام الأهلي".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيلومنينسي لنهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعدما حقق الفوز على نظيره الأهلي المصري بهدفين نظيفين، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

شهدت المباراة سيطرة كبيرة للأهلي في معظم فترات الشوط الأول، حيث أضاع لاعبوه عدد من الفرص الخطيرة، لكن الشوط الثاني تبدل الأمر، حيث استحوذ لاعبي فلومنينسي على مجريات الشوط الثاني.

وحصل مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق البرازيلي على ركلة جزاء في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب الأهلي بيرسي تاو.

وتقدم جون اَرياس لينجح في وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 71 من عمر المباراة، فيما أهدر بيرسي تاو هدف التعادل لفريقه أمام العملاق البرازيلي.

بينما أنقذ الحارس محمد الشناوي هدف مؤكد من فيلومنينسي، بعد إنفراد مهاجم فيلومنينسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

فيما أضاف جون كينيدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 90 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وينتظر الفريق البرازيليل الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، والتي ستنطلق في الثامنة من مساء الغد الثلاثاء، بينما سيلعب الأهلي على المركز الثالث والرابع.

وكان فيلومنينسي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو.

بينما بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.