لميس الحديدي عن تراجع نسبة الأصوات الباطلة: الأقل على مر تاريخ الانتخابات الرئاسية

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن نتيجة الانتخابات الرئاسية شهدت أكبر تراجعا للأصوات الباطلة في كافة الانتخابات الرئاسية السابقة التي كانت وقتها تعبر عن كتلة رافضة للمرشحين ولا تجد مرشحًا تذهب إليه لكن في هذه المرة تراجعت بأكبر نسبة تراجعا مقارنة بجميع الانتخابات السابقة 2012 و2014 و2018 وكانت دائما تحتل المرتبة الثانية قبل المرشحين الرئاسيين المنافسين للرئيس السيسي في انتخابات 2014و2018 وهما موسى مصطفى موسى وحمدين صباحي".



وتابعت عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on قائلة: “نحن أمام أكبر نسبة للأصوات الصحيحة في نتيجة الانتخابات بلغت تقريبا 98.9 % بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 1.1%”.



وأكملت: “هذه النتيجة مؤشر على كسر نسبة الأصوات الباطلة وأنه من الواضح أن تعدد المرشحين كسر تلك النسبة التي بلغت 7 % في انتخابات 2018 و5 % في انتخابات 2014”.