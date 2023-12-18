مدحت العدل: السيسي تعامل مع أزمة غزة والمستجدات الدولية بمشرط جراح (فيديو)

وجه الكاتب والروائي مدحت العدل التحية للشغب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على طريقة مواجهته لأزمة غزة، مؤكدا أنه تم تناول الأمر بمشرط جراح فى التعامل مع المستجدات الدولية

وكل الضغوط التى تتم على مصر.

وهنأ مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم،”المذاع على فضائية on tv، تقديم والإعلامي خالد أبو بكر، مساء اليوم الإثنين الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية وثقة الشعب به.

السيسي رجل يعمل من أجل أمته وهنكمل المشوار

وعلق مدحت العدل على مشاركة الأعداد الغفيرة من النساء والشباب التي شاهدها أثناء انتخابه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ قائلا : "إحنا هنكمل المشوار ".

وطالب مدحت العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكمل مشواره فهو يعمل ليلا ونهارا ولا ينام، مؤكدا أن السيسي رجل يعمل من أجل أمته مهما وقعت من أحداث خارجية.

الشعب المصري شعب ذكي ومتحضر ويعلم من يعمل في صالحه

وأكد العدل أن الشعب المصري شعب ذكي ومتحضر ويعلم من يعمل في صالحه أو من يعمل لغير مصالحه، مختتما: "كلنا في مركب واحد والرئيس السيسي هو قائد هذه المركب وإحنا معاه في المركب ده".

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز في الانتخابات الرئاسية ليحصل على فترة ولاية جديدة لمدة ست سنوات قادمة أخرى بنسبة 89.6% من الأصوات، مقدما نفسه كزعيم قوي في منطقة غير مستقرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز برئاسة مصر التي تعاني اقتصاديا

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز برئاسة مصر التي تعاني اقتصاديا.. مؤكدة أن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية لم يشك أحد فيها بالنظر لكل المزايا التي يتمتع بها الرئيس السيسي خاصة في ظل الحرب على غزة التي جعلته زعيما قويا في الداخل والخارج كما فعل بعد الصراعات في ليبيا والسودان وسوريا وخارجها.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الخريطة الجيوسياسية المضطربة للشرق الأوسط وهي عبارة عن حريق متعدد الجبهات جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدو وكأنه صخرة من الاستقرار