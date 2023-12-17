نبات طبي شهير يمنع الإصابة بالنوبات القلبية وجلطات الدم المفاجئة

أثبت طبيب مختص أن هناك فوائد صحية لتناول ثمار العرعار الناضجة لنبات العرعر الصنوبري الدائم الخضرة، موضحًا موانع استخدامها.

فوائد نبات العرعر

ووفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو" للأنباء، أوضح الطبيب أن ثمار العرعر الناضجة التي يبلغ عمرها عدة سنوات، تحتوي على مواد عطرية وغيرها من المواد المفيدة، كما يمكن استخدامها في الطعام، وفيما يلي نستعرض أبرز فوائدها.

فوائد نبات العرعر

1- تعزز عملية الهضم، كما تحفز إفراز عصارة المعدة، لذا تُضاف تقليديا إلى خلطات مختلفة، كما تستخدم في تحضير أطباق اللحوم.

2- رفع مستوى الكوليسترول الجيد، حيث أثبتت نتائج دراسات علمية أن العرعار يرفع مستوى الكوليسترول الجيد في الدم، مقابل تخفيض مستوى الكوليسترول السيء منه، ما يقي من تصلب الشرايين ويقلل خطر الاصابة باحتشاء عضلة القلب.

3- الوقاية من تجلط الدم، حيث يحتوي العرعر على مركبات الفلافونويد، وهي مواد تؤثر في عملية تخثر الدم وتقلل من خطر تجلطه.

في الوقت نفسه، هناك موانع لاستخدام نبات العرعر، أي لا يمكن للجميع دون استثناء استخدامه، نظرًا لتأثيره على الكلى لذلك من يعانون من أمراض الكلى المزمنة ممنوعين من استخدامه.

كما يحفز العرعر على إفرازات المعدة، أي لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة باستخدامه، كما تمنع النساء الحوامل من استخدامه أيضا لأنه يزيد من انقباض الرحم.