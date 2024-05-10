ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب باستمرار، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 10 مايو 2024، ارتفاعا كبيرا لجميع الأعيرة في منتصف تعاملات الصاغة، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 600 جنيه دفعة واحدة، ليسجل الآن 25200 جنيه، بعدما كان يسجل 24600 جنيه.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة التغيرات السياسية والأحداث التي تمر بها العديد من دول العالم، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي أدت بدورها إلى تذبذب كبير في حالة المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 25200 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2373 دولارًا.

سعر مصنعية الذهب اليوم في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.