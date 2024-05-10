رغم الركود.. سيارات جديدة تطلق في مصر بدايةً من الإثنين المقبل

رغم حالة الركود الحالية في سوق السيارات بمصر، إثر التراجع المستمر في أسعار السيارات، وإحجام كثير من العملاء عن الشراء انتظاراً لمزيد من الانخفاضات، إلا أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة طرح العديد من الطرازات والعلامات التجارية التي يتم تقديمها بالسوق المحلية لأول مرة. وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها في التقرير التالي، الطرازات والعلامات المنتظر تقديمها في السوق المصرية بدايةً من الأسبوع الجاري وحتى مطلع العام القادم.

هيونداي النترا AD

البداية مع مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، التي من المنتظر أن تقوم يوم الاثنين القادم الموافق 13 مايو بطرح النسخة المجمعة محلياً من السيارة هيونداي النترا AD.

شيري تيجو

شيري تيجو 4

كما أنه من المنتظر أن تقوم مجموعة جي بي غبور أوتو، قريباً بتقديم أول نسخة مجمعة محلياً من السيارة شيري تيجو 4 برو، فضلاً عن الافتتاح الرسمي لمصنعي هافال وشانجان.

إم جي كهربائية

كذلك تُطلق مجموعة المنصور للسيارات، وكيل علامات شيفروليه وأوبل وإ م جي في مصر، خلال الأيام القليلة القادمة لأول مرة سيارة إ م جي كهربائية في إطار إستراتيجية الدولة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

كانت مجموعة المنصور للسيارات قد أعلنت مؤخراً عن البدء كذلك في إنتاج إحدى سيارات إ م جي محلياً خلال الربع الأول من 2025، فضلاً من طرح طرازين جديدين "تجميع محلي"، أحدهما سيدان والآخر ميكروباص بنهاية 2025.

طرح سيارات كايي

تعمل حالياً شركة كايي موتور إيجيبت، على الانتهاء من المعارض ومراكز الخدمة، الخاصة بسيارات كايي، التي من المقرر إطلاقها رسمياً خلال الشهر القادم.

اكسيد

إكسيد تنطلق في مصر قريباً

ومن المنتظر أن تقوم شركة ناتكو الرائدة في صناعة السيارات، بطرح سيارات إكسيد الصينية الفاخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

سيارات سمارت الكهربائية

وتنطلق في مصر أيضاً خلال العام الجاري علامة سمارت للسيارات الكهربائية، من خلال وكيلها في مصر مجموعة عز العرب.

جيلي ستار راي

ومن المتوقع أن يطرح وكيلي جيلي في مصر، مجموعة أبوغالي موتورز، وشركة أوتو موبيليتي، السيارة جيلي ستار راي الجديدة، قريباً لأول مرة في مصر.

سيارة جديدة من vgv

وتخطط vgv موتور لطرح سيارة جديدة في مصر تحمل علامتها التجارية.

سيارات بايك

وتستعد شركة ألكان أوتو، إحدى شركات مجموعة المصرية العالمية للسيارات، لإطلاق سيارات بايك بطرازات متنوعة نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد حصولها رسمياً على وكالة العلامة الصينية في مصر.

رينو كارديان

رينو كارديان

كذلك اقتربت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو في مصر من إطلاق أحدث أفراد العائلة الفرنسية السيارة كارديان.

سيارات لادا

وتخطط مجموعة جي في، الشريك الاستراتيجي الجديد لعلامة لادا الروسية لإطلاق بعض طرازات لادا في مصر خلال الأسابيع القادمة منها فيستا وجرانتا ونيفا.