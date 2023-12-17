أضرار تناول الأدوية دون استشارة الطبيب (فيديو)

حذر الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة.

وقال خلال لقاء مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN” اليوم الأحد، إن تناول الأدوية دون استشارة طبية قد يؤدي إلى العديد من المخاطر.

أضرار تناول الأدوية دون استشارة طبية

وأوضح أنه قد يصيب بتفاعلات دوائية ضارة، إذ يمكن أن تتفاعل الأدوية مع بعضها البعض أو مع أدوية أخرى يتناولها المريض، ما قد يؤدي إلى حدوث تفاعلات دوائية ضارة.

وأشار إلى أنه قد يفاقم الحالة المرضية، إذ يمكن أن يؤدي تناول الأدوية الخاطئة أو بجرعة غير صحيحة إلى تفاقم الحالة المرضية، بدلاً من علاجها.

وذكر أنه قد يؤدي أيضًا إلى ظهور آثار جانبية خطيرة، مثل تلف الكلى أو الكبد أو الجهاز العصبي.

وأكد أن تناول الأدوية نتيجة نصائح من الأهل أو الأصدقاء أو حتى سؤال صيدلي لوصف دواء دون كشف طبي واضح، يعد أمرًا خطيرًا أيضًا، حيث قد يؤدي إلى تناول دواء غير مناسب للحالة المرضية، أو بجرعة غير صحيحة.

ونصح الجميع بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، حتى لو كان دواء بسيطًا، وذلك لتحديد الدواء المناسب والجرعة الصحيحة، ومنع حدوث أي مضاعفات.