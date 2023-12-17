أعراض لا تعرفها تكشف إصابتك بسرطان تجويف الفم.. طبيبة أسنان تحذر

حذرت طبيبة أسنان سرطان تجويف الفم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، حيث يكون مصحوبًا بالجفاف ورائحة الفم الكريهة، فضلًا عن تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

أعراض سرطان تجويف الفم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، أوضحت الطبيبة أنه لا تظهر أي أعراض في المراحل الأولى لسرطان تجويف الفم، ولكنه يظهر على شكل عقد أو تقرحات التي تتضخم وتتوسع وتصبح مؤلمة في وقت لاحق.

سرطان تجويف الفم

وتشمل الأعراض الرئيسية لسرطان تجويف الفم، الألم، وخدر في تجويف الفم، وعدم اختفاء التقرحات، أما بالنسبة لعوامل خطر الإصابة قد تشمل الاستعداد الوراثي، وضعف المناعة الناجم عن الإيدز أو تعاطي المخدرات.

ووفقًا للطبيبة، يزداد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان عند اتباع حمية غذائية صارمة وإصابات اللثة بسبب مشبك أسنان غير مناسب أو أطقم الأسنان وسوء النظافة والتسوس وأمراض الفم الأخرى وكذلك التدخين.

كما أشارت إلى أن هناك عدد من التدابير الوقائية التي قد تساعد على منع تطور سرطان الغشاء المخاطي للفم، أبرزها مراجعة الطبيب كل ستة أشهر، والتخلي عن العادات السيئة واتباع نظام غذائي سليم، والاهتمام بنظافة تجويف الفم، بالإضافة إلى تجنب الإصابات المزمنة، مثل قضم الأظافر.