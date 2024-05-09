هنا الزاهد تتألق على خطى باربي في زفاف لينا طهطاوي ومحمد فرج

حرصت الفنانة هنا الزاهد على حضور حفل زفاف صديقتها المذيعة لينا الطهطاوي والبلوجر محمد فرج، وشاركت متابعيها بفيديو قصير لتكشف عن جمال إطلالتها وفستانها الصيفي الجذاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





هنا الزاهد

وبدت هنا الزاهد بفستان صيفي جذاب باللون الفوشيا، وتميز بقصة جريئة مكشوف ناحية الأكتاف والصدر والظهر، ومصنوع من قماش المكشكش؛ ليبرز أنوثتها ونحافة خصرها.





وتزينت هنا الزاهد بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وعقد كبير الحجم ملتف حول عنقها، بالإضافة لساعة باللون الفضي والذهبي.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت هنا الزاهد بتصفيفة شعر ساحرة، تاركة خصلاتها البنية الطويلة تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وثبتت غرتها علي الجانبين؛ لتبرز أنوثتها وجمال ملامحها.





ووضعت هنا مكياج مميز ومستوحى من الألوان الترابية، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود، وحددت شفتيها بقلم بني ومن الداخل باللون النود الداكن؛ لتحصل على شفاه ممتلئه وجذابة، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع النود والقليل من الكشمير الداكن، بالإضافة للكحل البني والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.





هنا الزاهد تشارك في العيد بفيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة"

وشاركت الفنانة هنا الزاهد في عيد الفطر بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، لتجسد فيه شخصية "درية"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد خلاله هشام ماجد شخصية مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يواجها مفاجأة تغير حياتهما، وتقلبها رأسًا على عقب.

الفيلم من بطولة الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب وإنتاج أحمد السبكي.

هنا الزاهد هي ممثلة مصرية، وابنة (شيرين المنزلاوي) زوجة الفنان طلعت زكريا، وكانت بدايتها من خلال المشاركة في فيلم (خطة جيمي) عام 2014، وبعد ذلك تم اختارها للمشاركة في مسلسل (فرق توقيت) مع الفنان تامر حسني.

هشام ماجد يرد على اتهامه بسرقة فيلمه الجديد

وحل الفنان هشام ماجد ضيفًا على برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي على قناة العربية، حيث رد على الاتهامات التي وجهت لفيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي تشاركه في بطولته الفنانة هنا الزاهد بأنه مقتبس من الفيلم الاميركي الشهير "باربي".

وقال هشام ماجد إن الناس ربطت بين فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وباربي بسبب فستان هنا الزاهد والذى ظهرت به في برومو الفيلم ويشبه إلى حد كبير فستان باربي.

وتابع هشام: "فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة استغرق عامًا كاملًا فى التصوير، وتم كتابة السيناريو الخاص به منذ عامين ونصف قبل باربي بفترة طويلة".