يحميك من السرطان.. طريقة عمل عصير الرمان بالليمون

مع انتشار الأمراض والأوبئة يحتاج الجميع لمشروب صحي يقوي المناعة ويقي من الأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب، لذا نقدم لك طريقة عمل عصير الرمان بالليمون الصحي.

عصير الرمان بالليمون

طريقة عمل عصير الرمان بالليمون

المقادير

- الرمان : كوب ونصف (حبّ)

- ماء بارد : كوب ونصف

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

- سكر : حسب الرغبة (للتحلية)

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي حبوب الرمان في وعاء الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليه الماء.

اخلطي المكونات لمدة 30 ثانية حتى تحصلي على مزيج سائل.

صفّي عصير الرمان من البذور في مصفاة.

أضيفي عصير الليمون والسكر إلى عصير الرمان وحركي جيداً.

صبّي عصير الرمان بالليمون في أكواب التقديم، ووزعي به مكعبات الثلج وقدميه بارداً.

فوائد عصير الرمان

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الرمان على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، ويرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفقًا للمجلة البريطانية لعلم الأدوية ، فإن تأثيرات الأنثوسيانين ضد السرطان لها علاقة بخصائصها المضادة للالتهابات والأورام ومضادات الأكسدة، فضلاً عن قدرتها المحتملة على قتل الخلايا السرطانية.

تعزيز الخصوبة

وبسبب تركيز عصير الرمان من مضادات الأكسدة والقدرة على التأثير على الإجهاد التأكسدي يجعله وسيلة مساعدة محتملة لتعزيز الخصوبة؛ حيث ثبت أن الإجهاد التأكسدي يسبب خللا في الحيوانات المنوية ويقلل الخصوبة عند النساء، ويمكن أن يؤدي شرب عصير الرمان إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وهو أحد الهرمونات الرئيسية وراء الدافع الجنسي.



تحسين الذاكرة

تُظهر الأبحاث الحديثة أن كوبًا من عصير الرمان قد يساعد في إبطاء التدهور في الذاكرة البصرية لدى كبار السن.

مضاد للالتهابات

ويحتوي عصير الرمان على مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

الوقاية من أمراض القلب

ويعد عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب، ويبدو أنه يحمي القلب والشرايين؛ حيث أظهرت دراسات صغيرة أن العصير يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح متيبسة وسميكة، وقد يؤدي أيضا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين، لكن الرمان قد يتفاعل سلبا مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول مثل الستاتين.