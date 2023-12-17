"حماية المستهلك" يطلق مبادرة "صديق المستهلك" لمحو 3500 شكوى للسلع المعمرة

أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة "صديق المستهلك" لمدة 3 أيام، وذلك بهدف محو أسباب الشكاوي قبل نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال المؤتمر الصحفي امس الأحد، إنه يوجد نحو 3552 شكوى خاصة بالسلع المعمرة، حيث أن الهدف من المبادرة إزالة هذه الشكاوي، ولكن نقدم على عام جديد بدون شكاوي.

وأشار إلى أنه سيتم الالتقاء مع الشركات خلال هذه الثلاث أيام بهدف إزالة أسباب الشكاوي، منوها بأن عدد الشكاوي الخاصة بالسلع المعمرة بلغ نحو 22 ألف شكوى خلال 2023.

أوضح أن شكاوي السلع المعمرة تمثل نسبة تترواح بين 60 و70% من الشكاوي الواردة للجهاز أنها من أكثر الشكاوي التي تحقق نتائج إيجابية.

تابع أنه سيعقب هذه المبادرة مبادرات أخري تخص السلع الغذائية وغيرها من القطاعات المختلفة مثل السيارات والاتصالات، مضيفًا أن هناك نحو 22 شركة للسلع المعمرة تشارك في المبادرة .