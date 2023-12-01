الكشف على 1142مواطنًا مجانًا خلال قافلة طبية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية النجاح بالتحرير، تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة، حيث تم توقيع الكشف على ١١٤٢ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١١ عيادة طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة: ( عيادتي الباطنة ٢٢٣ - عيادتي الأطفال ٣١٧ - الجراحة ١٠٦ - النساء ٦٠ - تنظيم الأسرة ٤١ - العظام ١٧٨ - الأسنان ٥٦ - القلب ٧٥ - الأنف والأذن ١٥٣ ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.