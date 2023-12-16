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السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: أتحمل مسئولية مقتل الأسرى

الأسرى الإسرائيلين
الأسرى الإسرائيلين

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، إنه والجيش يتحملون مسؤولية مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في منطقة الشجاعيّة.

وعلى جانب آخر قال أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنه لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم.

وأضاف أنه، قوات الاحتلال تعمدت بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.

أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاقه النار بالخطأ على ألون شامريز ويوتام حاييم وسامر طلالقة، الأسرى الثلاثة في غزة يوم الجمعة.

 

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عن طريق الخطأ على ثلاثة أسرى إسرائيليين، وتم قتلهم خلال قتال مع حركة حماس في شمال غزة يوم الجمعة، ووقع إطلاق النار في منطقة الشجاعية ذات الكثافة السكانية العالية والتي حددها المسؤولون الإسرائيليون بأنها معقل لحماس.

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