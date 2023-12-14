رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي عددًا من الجمعيات الأهلية لبحث التعاون المشترك

عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا اليوم مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرصه على التواصل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

الاتحاد النوعي لحماية المستهلك

وذلك بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، والسيدة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة الجهاز، والسيدة جميلة عابدين، أمين صندوق جمعية سيدات الأعمال بالجيزة وعضو مجلس إدارة الجهاز، والسيد إسلام صالح شافع، عضو جمعية الأبحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط وعضو مجلس إدارة الجهاز، والسيد محمد السعيد حجازي،مدير جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة وعضو مجلس إدارة الجهاز، والسيد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وعدد من ممُثلي الجمعيات.

جانب من الاجتماع

رئيس جهاز حماية المستهلك

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز علي التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، مُثمناً الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخرى ذات الصلة، لافتاً في هذا الصدد أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة.

جانب من الاجتماع

الجمعيات الأهلية

وأكد رئيس الجهاز أن اجتماع اليوم هو بداية لتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية، مؤكداً استمرار عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري ومنتظم، لافتاً أن آلية العمل والتعاون في الفترة المقبلة سترتكز على نشر الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية "طبقا للقوانين واللوائح " من خلال الجمعيات المنتشرة في ربوع الجمهورية.

جمعيات حماية المستهلك

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة سعاد الديب، إلى أن هناك ترحيبا كبيرا من الجمعيات الأهلية للتنسيق والتعاون مع الجهاز خلال الفترة القادمة خاصة في مجال التوعية للمستهلكين بحقوقهم من خلال الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات، كما أكدت أهمية الرقابة الشعبية من جمعيات حماية المستهلك "طبقاً للقوانين واللوائح" خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع وما تقوم به الدولة من جُهد كبير لضبط الأسواق، ونحتاج إلى تضافر جهود الجمعيات الأهلية مع دور الجهاز لنشر الوعي وتحقيق الانضباط في الأسواق.

نشر الوعي الاستهلاكي

وأكد السجيني أن الجهاز لن يدخر جهداً في مد يد العون مع الجمعيات الأهلية في كل المجالات ومنها، عقد دورات تدريبية تخصصية بمركز تدريب الجهاز، للجمعيات الأهلية العاملة في المجال لمدهم بالمواد القانونية وكيفية تعريف المواطنين بحقوقهم، حتى تتمكنوا من نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين ورصد الظواهر بالأسواق وإبلاغ الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

جانب من الاجتماع

دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي

وفي نهاية اللقاء، أعرب السجيني عن بالغ سعادته بهذا الاجتماع وبكل النقاشات التي دارت وأيضا مُخرجات اللقاء والذي يُعد بداية لانطلاقة قوية لدور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي وثقافة حماية المستهلك.