حماية المستهلك.. طريقة تقديم شكوى عن ارتفاع الأسعار

يشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة على مدار الساعة للرقابة على الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، بغية تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار.

بيع السلع بأسعار مرتفعة

وعند اكتشاف بيع السلع بأسعار مرتفعة للمواطنين، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين ومن يقومون بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها، خاصة أن الجهاز يتصدى بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ويحيل المخالفين للنيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع

ويمكن للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.