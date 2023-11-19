نائب رئيس مركز اطسا بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين

عقد المهندس محمد لطفي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مركز مدينة اطسا، في إطار اللقاء الجماهيري للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها.

وحضر اللقاء المحاسب محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس حاتم سيف النصر منسق مبادرة حياة كريمة بمركز اطسا ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز اطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعددا من أهالي القرى والعزب بالمركز أصحاب المقترحات والشكاوي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بعقد اللقاءات الأسبوع للعمل على خدمة المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة الرد عليها من خلال حلها بالطرق القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

خلال اللقاء استمع نائب رئيس المركز لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة إطسا، ومنها طلبات بعض المواطنين الذين يرغبون في تراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة وطلبات توفير سكن اجتماعي وطلبات توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، كما استمع نائب رئيس المركز لطلبات تخص الادارة الهندسية، وتشمل طلبات خاصة بالموافقة على استصدار تراخيص هدم، بالإضافة إلى شكاوى تضرر بعض المواطنين من التعديات بالبناء المخالف بحرم الشوارع.

وتابع نائب رئيس مركز ومدينة اطسا شكوى أهالى عزبة الوابور الجديدة بشأن اصلاح أعطال المحولات الكهربائية، وذلك لانقطاع التيار الكهربائي بصفة دائمة عن المنازل، واضطرار الأهالي الى استخدام المولدات لقضاء احتياجاتهم.

ووجه نائب رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية بإزالة أسباب الشكاوى ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خطة عمل للانتهاء من أعمال تمهيد وتسوية الطرق بمركز اطسا

عقب اللقاء الجماهيري اجتمع نائب رئيس المركز برؤساء الوحدات لمناقشة آلية العمل لحل تلك المشكلات، مشددا على ضرورة العمل على ملف تمهيد وتسوية الطرق بجميع القرى، موضحا أهمية التمهيد للمواطنين وخصوصا مع العام الدراسي الجديد بجميع المراحل ونقل المحاصيل الزراعية ولرفع معاناة الطرق ونواتج حفر الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بجميع القرى، ووضع خطة للعمل على ملف تسوية وتمهيد الطرق في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين له صفة دورية واستمرارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.