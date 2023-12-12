وكيل صحة البحيرة يشيد بجهود التأمين الطبي خلال الإنتخابات

ترأس الدكتورهانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، منذ قليل إجتماعًا للجنة العامة المشرفة على تنفيذ ومتابعة خطة التأمين الطبي، فى ثالث أيام الإنتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة ، وقبل إنتهاء عملية الإقتراع وإغلاق الصناديق، بحضور قيادات المديرية بمختلف القطاعات ( العلاجي والمستشفيات والوقائي والرعاية الأساسية والطوارئ والرعايات الحرجة والعنايات والعلاج الحر وبنوك الدم والصيدلة وصحة البيئة والنفايات والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والتموين الطبي ومركز المعلومات والرقابة الداخلية.

حيث تم مناقشة ماتم إنجازه على مدار الأيام الثلاثة بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات وما تم من أعمال لمتابعة العملية الإنتخابية.

الإنتخابية ،وكذلك تم مناقشة كافة الملاحظات التى تم رصدها فى اليوم الثالث والعمل على حلها، وكذلك بعض المعوقات التى صادفت البعض وتم التغلب عليها .

وخلال الإجتماع وجه التحية والشكر والتقدير، إلي لجنة الإشراف على تنفيذ خطة التأمين الطبي للإنتخابات الرئاسية ، لما بذلوه من جهد متميز خلال أيام الإنتخابات الرئاسية وقبلها من الإعداد لخطة العمل الخاصة بالتأمين الطبي للإنتخابات.

وأثنى على عمل الرائدات الريفيات خلال أيام التصويت وثَمِّن مجهوداتهم المتميزة وما بذلوه من مجهود لحث المواطنين على أهمية المشاركة السياسية بالرأي وبحرية وبإيجابية .

جديرا بالذكر أن إنعقاد اللجنة الإشرافية على العملية الانتخابية " غرفة عمليات الإنتخابات " لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ منذ صباح الأحد لمتابعة فعاليات العُرس الإنتخابي بمحافظة البحيرة وذلك بقاعة الإجتماعات بالمديرية، وبحضور ممثلي الإدارات السابق ذكرها .