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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يضرب عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

المغربي عادل تاعرابت،
المغربي عادل تاعرابت، لاعب النصر

فاز النصر على عجمان بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد راشد بن سعيد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين.

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سجل المغربي عادل تاعرابت، لاعب النصر الهدف الأول في الدقيقة 20 عبر ركلة جزاء، قبل أن يحرز مانولو جابياديني ثاني الأهداف بعد تمريرة من تاعرابت في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف النصر هدفه الثالث في الدقيقة 48 عبر جابياديني مستغلا ارتباك دفاع عجمان، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثية نظيفة.

شهد اللقاء طرد لاعب عجمان، عصام فايز، لتزداد الأمور سوءا بالنسبة للفريق، ويصعب عليه العودة في المباراة.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد عجمان عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.
 

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