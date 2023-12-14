الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزير الشباب والرياضة ينعي عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

عمرو عبد الحق رئيس
عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي، بعد صراع مع المرض.

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وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد صراع مع المرض

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نقل رئيس نادي النصر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان عبد الحق قد تعرض لوعكة صحية قوية أمس الأربعاء وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه، قبل أن تتدهور حالته الصحية وينتقل إلى جوار ربه اليوم.

يذكر أن عمرو عبدالحق أحد رموز الرياضة المصرية ورمز كبير لنادي النصر حيث صانع النهضة الحقيقة للنادي ونقله لمصاف الأندية الكبيرة وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الانشاءات داخل النادي وزير أو على المستوى الرياضي وخاصة كرة القدم وصنع للنصر اسم كبير بين الكبار.

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