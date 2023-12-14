وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة النصر للتعليم الأساسي

كرم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، المتفوقين والمتفوقات والمعلمين المتميزين بمدرسة النصر للتعليم الأساسي بطور سيناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشجيع وتكريم المتميزين.

وحرص وكيل الوزارة، على تكريم طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي مشيدا بتميزهم وتفوقهم ومتمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق

وشمل التكريم معلمي ومعلمات المدرسة المتميزين وهم وفاء حسني عبد الغفار، وربيع مصطفى إبراهيم، وعزة حامد محمود، وأنصاف محمد محمود، وأيمن أحمد مصطفى وذلك لجهودهم المبذولة داخل المدرسة.

شهد حفل التكريم أحمد الحضري نائب رئيس مجلس المدينة نائبا عن رئيس المدينة، والشيخ إبراهيم أحمد وكيل وزارة الأوقاف ورئيس مجلس أمناء المدرسة والمهندس مصطفى كمال زرد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، والشيخ حمادة السباعي مدير الدعوة بالأوقاف بجنوب سيناء، وسامي الجندي وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، وكامل الهنداوي عضو مجلس أمناء المدرسة، وعبد السلام الجيار عضو مجلس أمناء المدرسة، وياسر عوض عضو مجلس أمناء المدرسة،وأولياء أمور الطلاب، وعلي سمير البغدادي مدير المدرسة.

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