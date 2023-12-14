الزمالك يُنعى عمرو عبد الحق رئيس النصر

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، والذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة نادي النصر، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن، عمرو عبدالحق أحد رموز الرياضة المصرية ورمز كبير لنادي النصر حيث صانع النهضة الحقيقة للنادي ونقله لمصاف الأندية الكبيرة وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الانشاءات داخل النادي أو على المستوى الرياضي وخاصة كرة القدم وصنع للنصر اسم كبير بين الكبار.