الأهلي والمصري وسيراميكا.. الأندية تنعي عمرو عبد الحق رئيس النصر

حرص عدد كبير من الأندية المصرية على نعي الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر والذي وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضيه وتم نقله لأقرب مستشفي.

وكان عمرة عبدالحق قد دخل الرعاية المركزة أمس الأربعاء، قبل أن يتوفاه الله اليوم الخميس، وأعلنت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر.

وأصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسميًا، ينعى من خلاله الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، حيث نشر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

كما قدم نادي المصري البورسعيدي تعازيه وقال: "مجلس إدارة المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، ينعى بخالص الحزن والأسى، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر القاهري، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وأيضا نادي سيراميكا كليوباترا كتب عبر صفحته الرسمية: "ينعى مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي، ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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