مصطفى بكري يكشف مخطط إسرائيل للحرب مع مصر (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد حالة توتر، بعد رفض مصر نشر قوات إسرائيلية على الحدود بسبب التخوف من هروب قيادات حماس أو تهريب رهائن.

أحاديث المسئولين الإسرائيليين تكشف أطماعهم ونواياهم مع مصر

وقال مصطفى بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أحاديث المسئولين الإسرائيليين تكشف أطماعهم ونواياهم مع مصر رغم اتفاقية 1979 السياسية بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف مصطفى بكري: "مصر رفضت وحذرت من مغبة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وبالقرب من الحدود مع مصر"، مشيرًا إلى أن أفيجادور ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي السابق علق لصحيفة معاريف الإسرائيلية.

وتابع "العدوان سيفتح الطريق لهدم الدول العربية ورفع ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية لمدة 7 سنوات، ليبرمان تابع أنه يجب إضافة لوائين على الحدود مع مصر و3 على الحدود مع الأردن وتجهيز لواء تدخل سريع للوصول إلى أي مكان بسرعة، والاستعداد للحرب مع مصر والأردن".

وأردف مصطفى بكري: "مصر ليست لقمة سائغة وجيش مصر قادر على الدفاع عن أمننا القومي وعلى نتنياهو لم كلابه وليذهبوا إلى الجحيم، مصر قادرة على جعل سيناء محرقة للإسرائيليين ودفن جثثهم في البالوعات والمصارف، ولن ننسى ما يحدث في غزة وجنين".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 3 محتجزين في قطاع غزة بنيران صديقة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المعركة في غزة ستكون طويلة وصعبة، وعملية استعادة المحتجزين عسكريا تحد هائل ومهمة صعبة للغاية.

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس (الخميس)، قتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة.

وقالت «القسام»، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) اليوم: «بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية... أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو».

وأضافت أن: «مجاهدينا تمكنوا من استهداف 5 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ رضوان وحي الزيتون في غزة بقذائف الياسين 105».

بدورها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، «خوض مقاتليها فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة»، حسبما أفادت جريدة الشرق الأوسط.

