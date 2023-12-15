الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي تظلمات من مرشحي الرئاسة تخص عملية الاقتراع

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

من المقرر أن تُعلن النتيجة النهائية لهذه الانتخابات في مؤتمر صحفي عالمي يوم الإثنين القادم، تعكس نتائج هذه الانتخابات إرادة الناخبين المصريين، حيث قاموا بالمشاركة الفعّالة في هذه العملية الديمقراطية المهمة، ويتوقع أن يكون المؤتمر الصحفي هو اللحظة التي ستعلن فيها الهيئة عن الفائز النهائي بمنصب رئيس الجمهورية.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ أمس الخميس، في استقبال الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان العامة، حيث ستقوم بفحصها واتخاذ القرارات المناسبة خلال يومي الجمعة والسبت، ومن المتوقع أن تُعلن الهيئة النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي عالمي يوم الاثنين.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الخامسة التي تتيح للمواطنين اختيار رئيس الجمهورية منذ عام 2005، والثالثة من نوعها بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث يحق لنحو 67 مليون مواطن المشاركة في هذه العملية الديمقراطية.

وتمت الانتخابات في 11,631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل يبلغ عدد القضاة حوالي 15,000 قاضٍ. وتم التنسيق مع 24 سفارة وتكليف 67 دبلوماسيًا لمتابعة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى اعتماد 14 منظمة دولية بواقع 220 متابعًا، وتسجيل 62 منظمة مدنية محلية بواقع 22,340 متابعًا، ووصل عدد المتابعين الإعلاميين للانتخابات إلى 528 متابعًا دوليًا و115 وسيلة إعلامية وصحفية.