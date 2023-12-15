الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رشقة صاروخية من المقاومة الفلسطينية تصل القدس المحتلة.. فيديو

رشقة صاروخية
رشقة صاروخية

 دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الجمعة، في محيط القدس المحتلة جراء إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة.

وتصدت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي (القبة الحديدية) تصدت لصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية، في إشارة إلى أن المقاومة ما زالت تمتلك مزيدًا من الصواريخ تصل إلى مدى بعيد.

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 وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

ورصد نشطاء من داخل باحات المسجد الأقصى لحظة اعتراض صواريخ القسام في سماء مدينة القدس، في حين لم يتم الإبلاغ عن إصابات بشرية من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وتعرضت بعض المناطق في بيت شيمش غربي القدس لانقطاع التيار الكهربائي إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

كما سقط صاروخ في رام الله دون أن ترد أنباء عن سقوط إصابات، ونشرت كتائب القسام فيديو للحظة هروب مستوطنين في القدس بعد إطلاق المقاومة رشقة صاروخية من غزة.

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