"البحوث الزراعية" يكشف سبب انخفاض أسعار الدواجن (فيديو)

قال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إنه يتم إنتاج 1.4 مليار طائر سنويا في مصر، مشيرا إلى أنه ويوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن في الفترة الحالية، ويوجد تصدير لبعض الدواجن المحلية وتُباع بالدولار ولكن بشكل ليس كبير.

إعدام سلالات من الدواجن لعدم توافر أعلاف غير حقيقي

وأضاف "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى"،مساء الجمعة، أن ما تم تداوله عن إعدام سلالات من الدواجن لعدم توافر أعلاف غير حقيقي على الإطلاق،وتم تداوله بدون أي مصدر رسمي، لافتا إلى أن المركز دوره الأساسي الحفاظ على السلالات المحلية من الدواجن، ولا يمكن إعدام أو ذبح الدواجن لأنها ثروة قومية.

وأشار إلى أنه يتم العمل على استنباط سلالات جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال العمل على إعدامها أو التخلص منها، موضحا أن السلالات المحلية بها أكثر من ميزة منها قدرتها على تحمل التغيرات المناخية، كما أن لديها مقاومة للأمراض الوبائية، وتتحمل المعيشة في ظروف رعاية منخفضة مثل الأرياف على سبيل المثال، وإنتاجها من البيض واللحم متوسط تناسب المربي الصغير.

ثبات سعر الدواجن في السوق سببه هو توفر الأعلاف بقوة

وتابع: "المعهد لا يمكن أن يعدم ثروة قومية له، وأزمة الأعلاف كانت في بداية الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة انتهت بشكل كامل، والدولة أتاحت موارد دولارية لاستيراد الأعلاف وأصبح متوفر بكافة مكوناته المختلفة، وثبات سعر الدواجن في السوق سببه هو توفر الأعلاف بقوة.

تشهد أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية للمستهلك، حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 70 جنيهًا بالنسبة لسعر المستهلك في السوق المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، كخدمه تقدمها الوفد بشكل لحظي وحصري لمتابعيها الذين يهتمون بالقيمة السعرية لمختلف السلع، لا سيما أسعار الثروة الداجنة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:



أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 70 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

كما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 95 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم للمستهلك

و سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 118 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.