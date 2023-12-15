ضياء رشوان يكشف عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة (فيديو)

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن عدد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاع، في العالم في عام 2022، كان 86 صحفيًا، بينما استشهد عدد صحفيين أكبر في غزة وحدها.

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، أن 89 صحفيًا استشهدوا خلال 70 يومًا من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى أنه رقم غير مسبوق لم يحدث في أي حرب على الإطلاق، موضحا أن حرب فيتنام بسنواتها الطويلة لم يُقتل فيها هذا العدد.

وتابع ضياء رشوان، بينما في غزة قتل حتى الآن 89 صحفيًا في 70 يومًا، وهو ما يؤكد استهداف إسرائيل للصحفيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول أي صحفي غربي

وأكد ضياء رضوان أن الصحفيين الذين استشهدوا وأصيبوا في غزة كلهم فلسطينيون، يعملون لوكالات مختلفة، منها وكالات أوروبية كبيرة، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول أي صحفي غربي من المعابر التي تطل على دولة الاحتلال، وهي 5 معابر.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 3 محتجزين في قطاع غزة بنيران صديقة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المعركة في غزة ستكون طويلة وصعبة، وعملية استعادة المحتجزين عسكريا تحد هائل ومهمة صعبة للغاية.

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس (الخميس)، قتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة.

وقالت «القسام»، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) اليوم: «بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية... أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو».

وأضافت أن: «مجاهدينا تمكنوا من استهداف 5 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ رضوان وحي الزيتون في غزة بقذائف الياسين 105».

بدورها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، «خوض مقاتليها فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة»، حسبما أفادت جريدة الشرق الأوسط.