الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند

يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والآخيرة من دوري أبطال أوروبا.

txt

باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلأ على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

txt

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

txt

انتر ميلان يتعادل سلبيًا مع ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

txt

دوري أبطال أوروبا .. أرسنال يتقدم على آيندهوفن في الشوط الأول

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: كوبيل.

في خط الدفاع: زوله، هوملز، شلوتربيك، رايرسون.

في خط الوسط: نميشا، اوزجان، سابيتزر.

في الهجوم: أديمي، فولكروج، براندت.

ويتواجد بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي سان جيرمان وصفيا برصيد 7 نقاط، ويمتلك نيوكاسل وميلان رصيد 5 نقاط لكل منهما في ترتيب المجموعة.

الجريدة الورقية