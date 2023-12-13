انتر ميلان يتعادل سلبيًا مع ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

أنتهت أحداث مباراة انتر ميلان وريال سوسيداد بالتعادل السلبي بدون اهداف في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب جوزيبي مياتزا في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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بهذا التعادل،رفع سوسيداد رصيده إلى النقطة الثانية عشر في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، فيما يأتي النيراتزوري في وصافة جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.



تشكيل انتر ميلان " سومير - دارميان - أتشيربي - كارلو أوجوستو - كوادرادو - فراتسي - كالهانجولو - ميختريان - ديماركو - سانشيز - تورام ".

تشكيل ريال سوسيداد " ريميرو - تراوري - زوبيلديا - لو نورماند - ايهين مونيوز - زخريان - زوبيميندي - ميرينو - كوبو - عمر صادق - أويارزابال ".