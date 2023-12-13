الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انتر ميلان يتعادل سلبيًا مع ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان وريال
إنتر ميلان وريال سوسيداد

أنتهت أحداث مباراة انتر ميلان وريال سوسيداد بالتعادل السلبي بدون اهداف في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب جوزيبي مياتزا في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

إقرأ أيضًا..

txt

إنتر ميلان يضرب أودينيزي برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

بهذا التعادل،رفع سوسيداد رصيده إلى النقطة الثانية عشر في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، فيما يأتي النيراتزوري في وصافة جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.
 

تشكيل انتر ميلان " سومير - دارميان - أتشيربي - كارلو أوجوستو - كوادرادو - فراتسي - كالهانجولو - ميختريان - ديماركو - سانشيز - تورام ".

تشكيل ريال سوسيداد " ريميرو - تراوري - زوبيلديا - لو نورماند - ايهين مونيوز - زخريان - زوبيميندي - ميرينو - كوبو - عمر صادق - أويارزابال ".

مواد متعلقة

إنتر ميلان يضرب نابولي بثلاثية نظيفة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ينهي الشوط الأول متقدما على نابولي في الدوري الإيطالي

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

انتر ميلان ضيفا ثقيلًا على بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا

أنتر ميلان يجددالتعاقد مع مديره الرياضي بيبي ماروتا

وكيله: لاوتارو مستعد للبقاء في إنتر ميلان حتى الاعتزال

ماركوس تورام يقود هجوم إنتر ميلان أمام ريد بول في دوري أبطال أوروبا
الجريدة الورقية