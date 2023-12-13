الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلأ على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

 يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والآخيرة من دوري أبطال أوروبا.

txt

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

txt

انتر ميلان يتعادل سلبيًا مع ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا


ويرغب بروسيا دورتموند حسم تأهله إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، في حالة الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لضمان صدارة المجموعة.

يأمل باريس سان جيرمان  في تحقيق الانتصار من أجل التأهل رفقة بروسيا دورتموند، كما يكفيه التعادل بشرط تعادل نيوكاسل يونايتد مع ميلان.

ويتواجد بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي سان جيرمان وصفيا برصيد 7 نقاط، ويمتلك نيوكاسل وميلان رصيد 5 نقاط لكل منهما في ترتيب المجموعة.
 

الجريدة الورقية