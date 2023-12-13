باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلأ على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والآخيرة من دوري أبطال أوروبا.



ويرغب بروسيا دورتموند حسم تأهله إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، في حالة الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لضمان صدارة المجموعة.

يأمل باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار من أجل التأهل رفقة بروسيا دورتموند، كما يكفيه التعادل بشرط تعادل نيوكاسل يونايتد مع ميلان.

ويتواجد بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي سان جيرمان وصفيا برصيد 7 نقاط، ويمتلك نيوكاسل وميلان رصيد 5 نقاط لكل منهما في ترتيب المجموعة.

