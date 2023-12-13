الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام نظيره فريق سيرفينيا زفيزدا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من  بطولة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا
 

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت  مصر،والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.
 

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1HD.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا أمام مضيفه لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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