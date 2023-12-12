دوري أبطال أوروبا .. أرسنال يتقدم على آيندهوفن في الشوط الأول
تقدم فريق أرسنال الإنجليزي بهدف من دون رد على نظيره آيندهوفن الهولندي ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
جاء الهدف في الدقيقة 42 عبر اللاعب إدوارد نيكيتاه.
ويخوض أرسنال اللقاء محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة ، بينما يأتي الفريق الهولندي وصيفًا برصيد 8 نقاط.
وتأتي مواجهات اليوم من دوري أبطال أوروبا على النحو التالي ..
أيندهوفن × آرسنال، beIN Sports HD 3
لانس × إشبيلية، beIN Sports HD 4
مانشستر يونايتد × بايرن ميونخ، beIN Sports HD 1
إنتر ميلان × ريال سوسييداد، beIN Sports HD 3
نابولي × سبورتنج، beIN Sports HD 4.
يونيون برلين × ريال مدريد beIN Sports HD 2