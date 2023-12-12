الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. أرسنال يتقدم على آيندهوفن في الشوط الأول

أرسنال الإنجليزي
أرسنال الإنجليزي

تقدم فريق أرسنال الإنجليزي بهدف من دون رد على نظيره آيندهوفن الهولندي ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
 

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جاء الهدف في الدقيقة 42 عبر اللاعب إدوارد نيكيتاه.
ويخوض أرسنال اللقاء محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة ، بينما يأتي الفريق الهولندي وصيفًا برصيد 8 نقاط.

وتأتي مواجهات اليوم من دوري أبطال أوروبا على النحو التالي ..

أيندهوفن × آرسنال، beIN Sports HD 3
لانس × إشبيلية، beIN Sports HD 4
مانشستر يونايتد × بايرن ميونخ، beIN Sports HD 1
إنتر ميلان × ريال سوسييداد،  beIN Sports HD 3
نابولي × سبورتنج، beIN Sports HD 4.
يونيون برلين × ريال مدريد beIN Sports HD 2

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