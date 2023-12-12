أحمد موسى في اليوم الأخير لـ الانتخابات الرئاسية: مشهد عظيم للمصريين (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "كلنا أمام مشهد عظيم، وكلنا جميعا على قلب رجلواحد".

ووجه أحمد موسي خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عاى فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الثلاثاء التحية لكل مؤسسات الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات، التى ساعدت وسهلت مهمة التصويت بانتخابات الرئاسة.

أرقام الوافدين تجاوزت أكثر من 350 لجنة على مستوي الجمهورية

وأضاف أحمد موسي، أن اليوم صدر قرار لجان الوافدين فهو قرارا حكيم للغاية للتسهيل على المواطنين،مشيرا إلى أن أرقام الوافدين تجاوزت أكثر من 350 لجنة على مستوي الجمهورية.

وأشار إلى أن شعب مصر عندما شعر بالخطر ورأي تحديات الأمن القومي، وما رآه على الحدود الشرقية والجنوبية والغربية ، أقبل على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بشكل كبير.

و قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه حسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه اعتبارا من غد الأربعاء سيبدأ الحصر الخاص باللجان الفرعية ثم تحال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق والمراجعات سواء للجان داخل الدولة المصرية أو خارجها.

وأضاف أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستعلن يوم 18 من الشهر الجاري وذلك حسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي شيء يُشكل غبارا على أداء الانتخابات التي تجرى بشكل ديمقراطي.

ولفت إلى أن المادة 144 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس له أن يمارس مهام وظيفته سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية إلا بعد أداء حلف اليمين أمام مجلس النواب، مضيفا أن حلف اليمين يتم قبل انقضاء المدة الرئاسية وتعلن النتيجة النهائية قبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بـ30 يوما على الأقل.

وتواصل مجلس الشباب المصري، من خلال غرفة العمليات المركزية ببرنامج الرصد والمتابعة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن انتشار شائعة “ مد يوم الانتخابات لليوم الرابع”.

وأفادت الهيئة الوطنية ردًا على المجلس بأن الانتخابات الرئاسية ستنتهي اليوم في موعدها القانوني في تمام الساعة ٩ مساءا ولا توجد نية لمد الانتخابات لأي يوم أخر.

وجاء ذلك في إطار عمل البرنامج الوطني للرصد والمتابعة بالغرفة المركزية والمرصد الإعلامي للانتخابات بمجلس الشباب المصري والمنوط به الرد علي الشائعات.