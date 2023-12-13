المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: سعر البصل حاليًا غير طبيعي وتوقعنا الأزمة (فيديو)

قال عز الدين حسن جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن سعر البصل حاليًا غير طبيعي، ولولا التحذيرات من العام الماضي لما كان موجودا في السوق المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، مساء الثلاثاء أن أسعار كيلو البصل وصلت لأكثر من 45 جنيهًا ببعض الأسواق، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع في اسعار البصل عالميا وتوقعنا العجز الكبير في الإنتاج".

طالبت بوقف تصدير البصل في ظل انخفاض انتاجه العام الماضي

وأشار إلى أنه من العام الماضي طالب بوقف تصدير البصل في ظل انخفاض انتاجه العام الماضي، موضحا أن إنتاج البصل العام الماضي انخفض لأكثر من 50%، وهذا رقم كبير، وتم الحديث الي المسؤولين وطالبنا بوقف تصدير البصل حتى لا تتفاقم الأزمة.

وتوقع إبراهيم الحداد، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن ينخفض سعر كيلو البصل إلى 15 جنيها خلال مارس المقبل، وذلك مع بدء دخول العروة الشتوية الجديدة من محصول البصل الأبيض القادم من محافظات الصعيد، واستمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس.

وأوضح الحداد أن أسعار البصل بدأت بالفعل في التراجع بالأسواق المحلية، حيث انخفض سعره بقيمة 5 جنيهات خلال الأيام الماضية، ليصل إلى 35 جنيها للكيلو في سوق التجزئة، مقارنة بـ 40 جنيها خلال الفترة الماضية.

وأشار الحداد إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار البصل يرجع إلى دخول العروة الشتوية الجديدة من محصول البصل الأبيض القادم من محافظة الصعيد، والذي يتراوح سعرها بين 13 و14 جنيها داخل سوق العبور، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 17 و18 جنيها للكيلو.

ولفت الحداد إلى أنه كلما زاد المعروض من محصول البصل الأبيض واتجه الناس لشرائه كبديل للبصل الأحمر سيقل الطلب على البصل الأحمر وبالتالي سيتراجع سعره بالتأكيد.

وأكد الحداد أن القرار مد حظر تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، سيؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض منه في الأسواق.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس الاثنين، على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

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