مواطنة تشارك في الانتخابات الرئاسية بسيارة إسعاف بالفيوم (فيديو)

أصرت مواطنة من محافظة الفيوم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم تعرضها لكسر في قدمها ولكن إصراها دفعها للذهاب إلى اللجنة عن طريق سيارة إسعاف.

وقالت المواطنة عزة خلال حوارها على فضائية “إكسترا نيوز” مساء اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت لحادث تسبب في كسر قدمها لكنها كانت حريصة على المشاركة في التصويت بـ الانتخابات الرئاسية وبالفعل لذهبت بسيارة الإسعاف إلى اللجنة رقم 20 بمدرسة الصداقة الفرنسية وهي مدرسة خاصة بالمغتربين ويترأسها المستشار أحمد صابر.

سيارة إسعاف تقلها إلى لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها

وأشارت إلى أنها خاطبت مديرية زراعة الفيوم لمساعدتها وتم التواصل مع محافظ الفيوم، ووفر لها سيارة إسعاف تقلها إلى لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها، مشيرة إلى أن حرصها على المشاركة يأتي بسبب الشعور بالأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه مصر.

وأكد المستشار أحمد صابر، رئيس اللجنة، أن تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات هي توفير وسائل مواصلات مناسبة بالتعاون مع كل المحافظين على مستوى الـ 27 محافظة، ويتم توفير كل المواصلات المناسبة سواء بالإسعاف أو السيارات المجهزة، بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي، فهناك سيارات مجهزة لذوي الهمم والمسنين والحالات الإنسانية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ووجه المستشار الشكر للسيدة عزة، مؤكدا أنها مثال يحتذي به، لأنه بالرغم من إصابتها إلا إنها أقبلت على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ورسم خريطة الطريق لمصر واختيار رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن مصر تمثل الشرق الأوسط كله.

وأردف أحمد صابر، أن مصر هي الدولة الوحيدة الذي يشرف فيها قاضي على كل صندوق انتخابي، وتشهد اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا من المواطنين.

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الوعي لدى الشعب المصري، وهي حالة وعي شديدة للمواطن ولولاه لما شاهدنا هذه الكثافة في المشاركة.

وأضاف فرحات، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك مصداقية في المشاركة في الانتخابات وإقبال الناخبين للانتخابات وحقهم في الاختيار بكل حرية، وهناك مشاركة من مختلف الفئات العمرية.

وأكد على أن نجاح الانتخابات الرئاسية انتصار لفلسفة الإصلاح التي تبنتها الدولة، مشيرًا إلى أن مشاركة الأحزاب السياسية ومنافستها في الانتخابات تعود لقناعة الأحزاب السياسية بأنّ هناك تحولات مهمة في الحياة السياسية في مصر تعيد الاعتبار لدور الأحزاب السياسية.

وشدد مدير مركز الأهرام للدراسات، على أن الأحزاب لعبت دورًا في تعبئة وتوعية الناخب المصري، هذا بجانب طرح مرشحين، حيث يوجد لدينا 4 مرشحين، 3 منهم ينتمون لأحزاب سياسية.