البرلمان العربي: نهنئ الشعب المصري على النجاح الكبير للانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، كانت استثنائية بسبب العدد الكبير للناخبين الذين شاركوا في التصويت بهذه الانتخابات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، عبر فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء: “أهنئ الشعب المصري على النجاح الكبير للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن البرلمان العربي شكل عدة فرق لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر.

وتابع رئيس البرلمان العربي: " تم زيارة الكثير من اللجان الإنتخابية في العديد من المحافظات، لافتاً إلى أن البرلمان العربي له معايير دولية في متابعة الإنتخابات.

رئيس البرلمان العربي يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج متابعة الانتخابات

ويعقد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة .

وكان البرلمان العربي قد شارك بأكبر بعثة في تاريخه لمتابعة الانتخابات الرئاسية انطلاقا من حرصه على متابعة هذا الاستحقاق الهام و نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، و بمهنية غير مسيسة.

وسيقوم رئيس البرلمان العربي برفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه حسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه اعتبارا من غد الأربعاء سيبدأ الحصر الخاص باللجان الفرعية ثم تحال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق والمراجعات سواء للجان داخل الدولة المصرية أو خارجها.

وأضاف أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستعلن يوم 18 من الشهر الجاري وذلك حسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي شيء يُشكل غبارا على أداء الانتخابات التي تجرى بشكل ديمقراطي.



ولفت إلى أن المادة 144 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس له أن يمارس مهام وظيفته سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية إلا بعد أداء حلف اليمين أمام مجلس النواب، مضيفا أن حلف اليمين يتم قبل انقضاء المدة الرئاسية وتعلن النتيجة النهائية قبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بـ30 يوما على الأقل.