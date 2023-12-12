نشرة التوك شو.. ملحمة المصريين بالانتخابات الرئاسية مستمرة والإقبال تاريخي

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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بعد يوم ونصف من التصويت بلغت 45% من المصريين الذين يحق لهم التصويت، وهو رقم يرشح هذه الانتخابات لتخطي انتخابات 2018 و2014 بل وقد تتخطى 2012.

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إقبال تاريخي على الانتخابات الرئاسية وعماد حسين: نسب التصويت قياسية



كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل في اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالوطنية للانتخابات: نسبة التصويت تجاوزت الـ45 % حتى صباح اليوم



قال الإعلامى مصطفى بكري إن نسب المشاركة الكبيرة من المصريين فى جميع المحافظات بالانتخابات الرئاسية أبلغ رد على كل من أساء أويتطاول على هذه الدولة وأبلغ رد على من ينكرون الإنجازات.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامصطفى بكري: وزارة الداخلية تنظم الانتخابات الرئاسية على أكمل وجه (فيديو)



قال الإعلامي تامر أمين، إنه كان يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أكثر من 30% في ضوء الظروف التي تعيشها الدولة المصرية، لكن تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتخطى النسبة 45% من إجمالي المصريين الذين لهم حق الانتخاب والتصويت قبل إكمال اليوم الثاني.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناتامر أمين: الشعب المصري قدم ملحمة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن 45% ممن يحق لهم التصويت أي حوالي أكثر من 30 مليون ناخب شاركوا بالانتحابات الرئاسية، وغدا صباحا سيتم تحديث الأرقام، معقبا: "أنا توقعت مع أحد الخبراء أن تصل النسبة لـ 65 أو 70%، وكان يرون أنها ستكون أكبر، لكن لا نريد أن تقل النسبة عن 60%".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنانشأت الديهي عن الإقبال بالانتخابات الرئاسية: الشعب المصري يحقق معجزة (فيديو)



أشاد الإعلامى أحمد موسى بالإقبال الكثيف بالانتخابات الرئاسية التي تجرى حاليا، قائلا: "توقعاتى هنوصل لـ 50% نسبة مشاركة النهاردة فى انتخابات الرئاسة وكدة هيبقى عدينا نسبة المشاركة فى انتخابات 2012".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى: المشاركة الكثيفة بالانتخابات تضع مسئولية كبيرة على عاتق الرئيس القادم



وجه الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، الشكر للشعب المصري العظيم على هذا التوافد غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: “إن هذا الحشد الكبير للمواطنين الذين خرجوا ويدلوا بأصواتهم يعرفون قيمة مصر ومكانتها ويدركون أن صوتهم فارق”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناحملة د. عبدالسند يمامة توجه الشكر للناخبين على الإقبال الكبير في التصويت بالانتخابات الرئاسية



قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى حاليا هو واجب نحو الدولة المصرية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنارئيس الزمالك: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري





كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، عن سبب ترشحه بالانتخابات الرئاسية الحالية، قائلا: “لو لم أترشح للانتخابات الرئاسية، لأصبح حزب الوفد ذكرى بعد أن جرفت قباداته لصالح أحزاب أخرى”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناد.عبدالسند يمامة: نتيجة الانتخابات الرئاسية غير محسومة والمنافسة متقاربة (فيديو)



كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، عن بشرى بشأن انتهاء أزمة السكر التي شغلت المصريين خلال الفترة الماضية.

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