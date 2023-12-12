حملة د. عبدالسند يمامة تواصل متابعة التصويت في آخر ساعات العملية الانتخابية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" لقطات من داخل مقر الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، أثناء مواصلتهم متابعة مجريات التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي وقبيل إغلاقها في الساعة التاسعة مساء.

وفي سياق متصل، تفقد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عدد من اللجان الانتخابية في مصر الجديدة، حيث زار مدرستي قومية الأهرام الثانوية والابتدائية، ثم مدرسة رشيد القومية، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

ورافق المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة في جولته التفقدية، الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، والمستشار عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، وعصام صباحي، مدير الحملة الانتخابية، ومحمد كردي، منسق الحملة الانتخابية بمحافظة الجيزة، واللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، وأحمد جمعة، مساعد رئيس حزب الوفد للاتصال السياسي، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب.

وأكد المرشح الرئاسي، خلال جولته التفقدية، أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، جيد للغاية، وذلك ما أتضح خلال تفقدي للجان الانتخابية لليوم الثالث على التوالي.

وحول سير العملية الانتخابية، أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، أنه لم يتم رصد أي مخالفات داخل اللجان بالتزامن مع عملية الاقتراع.

وأشاد المرشح الرئاسي، بحالة الإقبال على المشاركة الانتخابية، قائلاً إن العنصر الشبابي تواجد بقوة إلى جانب الحضور الملفت للعنصر النسائي وكبار السن.

وأردف الدكتور عبد السند يمامة: "أقدر الشعور الوطني الذي يتحلى بحس المسؤولية، وكلي ثقة في النتيجة التي ستعلن عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومتفائل بالنتيجة التي ستعلن أياً كانت".

وأشار الدكتور عبد السند يمامة، إلى أنه يمتلك رؤية للنهوض بالحالة الاقتصادية للبلاد، متمثلة في برنامجه الذي يتناول عدة محاور من بينها التعليم والسياحة، مشدداً على ثقته في وعي الشعب المصري ووطنيته.