محسن رمضان: لقب سوبر اليد هديتنا لجماهير الأهلي

أكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن لقب بطولة السوبر المصري التي حققها الفريق على حساب الزمالك إهداء إلى جماهير الأهلي التي حرصت على التواجد في صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات، وكل من دعم الفريق من ‏جماهير النادي بشكل عام.‏

وأوضح أن المباراة جاءت عصيبة للغاية، وشهدت متغيرات عديدة بسبب طبيعة المنافسة، وقوة الفريقين، وأن التوفيق كان حليفًا ‏للأهلي، بعد أن قدم الفريق أداءً مميزًا للغاية، استحق عليه التتويج بالبطولة.‏

تشمل قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كلا من:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - ‏أحمد ‏هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد ‏مجدي - ‏سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف‎‏.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو ‏لوسيرت ‏مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله ‏حسن إخصائي ‏التدليك‎.‎‏