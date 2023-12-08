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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجانًا .. فتح حضور الجماهير لمباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري لكرة اليد

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك عن فتح الدعوة بشكل عام ومجاني للجماهير من أجل حضور المباراة، التي تقام غدًا السبت، داخل صالة الشيخ زايد بإمارة الفجيرة.

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تفاصيل برنامج يد الأهلي في الإمارات استعدادًا لمباراة السوبر


وتقام المباراة بين الأهلي بوصفه بطل الدوري والكأس والزمالك باعتباره الوصيف، ويقودها طاقم تحكيم دولي من دولة مونتنيجرو.


وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏

 محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.
ويترأس بعثة يد الأهلي في الإمارات الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.

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