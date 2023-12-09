السبت 09 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في كأس السوبر المصري لكرة اليد الليلة

الأهلي والزمالك لكرة
الأهلي والزمالك لكرة اليد

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين لحسم لقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد.

وتقرر انطلاق صافرة السوبر المصري لليد بين الاهلى والزمالك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات، بصالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

واسندت ادارة مباراة الاهلى والزمالك في السوبر المصري لليد الى طاقم تحكيم دولي من دولة مونتنيجرو بقيادة ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

ويخوض فريق الأهلي لكرة اليد مباارة السوبر بصفته بطلا للدوري والكأس ، فيما يدخل الزمالك باعتباره الوصيف.

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