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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو مجلس الأهلي: سعداء باستضافة الإمارات لسوبر كرة اليد

محمد شوقي عضو مجلس
محمد شوقي عضو مجلس الأهلي

أعرب الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالإمارات عن سعادته البالغة بالتواجد في دولة الإمارات الشقيقة لخوض مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك، وتمنى أن تخرج المباراة على النحو الذي يشرف الناديين الكبيرين والرياضة المصرية بشكل عام.

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يد الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات استعدادًا لقمة السوبر


وأوضح شوقي أن استضافة دولة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد يأتي استكمالًا للتعاون الكبير والمثمر بين مصر والإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والتي كان أبرزها السوبر المصري لكرة القدم في أكثر من مناسبة.
وتعليقًا على فوز رجال يد الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري منذ أيام، قال شوقي إن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأنه يجب على الفريق تقديم مستوى جيد في مباراة السبت، متمنيًا أن يستمر التفوق للأهلي من أجل التتويج بلقب كأس السوبر.

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