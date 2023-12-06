الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جورج وسوف يستقبل العام الجديد مع جمهوره في الإمارات

جورج وسوف
جورج وسوف

يعود سلطان الطرب إلى مسرحه الغنائي في حفلات استقبال العام الجديد2024، المقامة في الإمارات والتي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

 

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جورج وسوف برفقة نجوي كرم وشيرين عبدالوهاب في حفل غنائي بدبي

موعد حفل جورج وسوف في رأس السنة 2024

يفام الحفل في  31 من ديسمبر الجاري، بمشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة نجوى كرم، على أحد المسارح الكبرى في دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

حفل رأس السنة 2024

أغاني جورج وسوف الجديدة

كان قد أصدر جورج وسوف حديثًا كليب أغنية “نجم عالي”، والذي حقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع:زيزو فاروق.

وتقول كلماتها:عشان مش شبهكو بشد انتباهكو عشان قلبي طيب بتستغربوني مالكمش غالي وانا نجم عالي ما ينفعش أصلاً في يوم تعرفوني هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو انا تعبت منكو ومش هبقى منكو وده عشان قلوبكو ما فيش فيها خير انا ما انفعش ليكو ولا هليق عليكو من ايمتى الصغير بيليق عالكبير هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو "

 

أغنية جورج وسوف لنجله “نص عمري”

بجانب أغنية  “نص عمري”، التي أهداها لنجله الراحل وديع، وسجلت أكثر من 8ملايين مشاهدة.

 

وتقول كلماتها""قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة

 

 

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