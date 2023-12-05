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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مؤلفات الموجي على مسرح الجمهورية.. الجمعة

محمد الموجي
محمد الموجي

ليلة غنائية مع أهم أعمال الموسيقار الراحل محمد الموجي تقدمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

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موعد حفل مؤلفات محمد الموجي بالأوبرا

يقام الحفل في الثامنة مساء الخميس 7 ديسمبر على مسرح الجمهورية يؤديها أحمد عفت ، محمد حسن، سمية وجدي جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود اعادة احياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا


دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

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