بكلمات مؤثرة.. سوسن بدر تودّع ناهد فريد شوقي

نعت الفنانة سوسن بدر الراحلة ناهد فريد شوقي، بكلماتْ مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

سوسن بدر للراحلة ناهد فريد شوقي: في أمان الله يا حبيبتي

وجهت سوسن بدر رسالتها إلى الراحلة ناهد فريد شوقي، قائلة “حبيبتي يا ناهد ربنا يرحمك ويغفرلك ويرزقك الجنة ويجعل كل الوجع اللي شوفتيه في ميزان حسناتك في أمان الله ياحبيبتي”.

يذكر أن سوسن بدر كانت متزوجة من ابن ناهد فريد شوقي الراحل فريد المرشدي، ولكن تم الطلاق وتزوج بعدها الفنان داليا البحيري وأنجب منها ابنته قسمت، وتوفى في حادث سير.

موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحلة ناهد فريد شوقي

ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة على الراحلة ناهد فريد شوقي بعد صلاة عصر اليوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد كما أعلنت ابنتها ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كما حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على إصدار بيان نعت فيه الراحلة ناهد فريد شوقي، وجاء فيه: «ينعى مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي».

وأضاف: «إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».

ودعت ناهد السباعي والدتها الراحلة، قائلة"البقاء لمن له الدوام

توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقى

الجنازه عصرا مسجد الشرطة الشيخ

زايد أمام هايبر وان

البقاء والدوام لله وحده..