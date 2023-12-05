مختارات غنائية بصوت فرقة أوبرا إسكندرية .. الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو محب فؤاد.

موعد حفل فرقة أوبرا اسكندرية

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثامنة مساء الخميس 7 ديسمبر علي مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

الفنان أحمد رجب

البرنامج الغنائي للحفل

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الاعمال الغنائية التي ابدعها كبار الملحنين منها عيون بهية - يمكن على باله لـ بليغ حمدى ، رمش عينه - عيون القلب لـ محمد الموجى ، الحلوة لـ كمال الطويل ، مضناك لـ محمد عبد الوهاب وغيرها .. أداء احمد رجب ، السيد وهب الله ، كريم زيدان ، وائل ابو الفتوح ، هايدي الجندي ، ولاء طلبة ، مها عادل ، آلاء أيوب.

المايسترو محب فؤاد

نبذة عن فرقة أوبرا إسكندرية

يذكر أن فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى تاسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام ، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الاوبرا المتنوعة.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.



