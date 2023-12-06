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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سيمو يشارك في منصة الشارقة للأفلام

مشهد من فيلم سيمو
مشهد من فيلم سيمو

 يشارك الفيلم القصير سيمو للمخرج عزيز زرمبة ضمن فعاليات النسخة السادسة من منصة الشارقة للأفلام والتي تُقام في الفترة ما بين 8 إلى 17 ديسمبر، حيث ينافس على جوائز منصة الشارقة للأفلام. 

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جوائز فيلم سيمو

ويضم الفيلم في سجل جوائزه العديد من الجوائز الدولية ومن بينها أفضل فيلم كندي قصير في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وأفضل فيلم قصير لايف أكشن في جوائز الشاشة الكندية، وجائزة الجمهور في مهرجان السينما الجديدة في كندا، وجائزة الجمهور في مهرجان الجنوب الغربي السينمائي الدولي، وتنويه خاص في مهرجان ريجارد في كندا، وجائزة الجمهور وجائزة أفضل فيلم في مهرجان زاوية للأفلام القصيرة، كما اختاره المخرج الشهير دينيس فيلنوف كفيلمه المفضل في حفل !Prends Ça Court. 

وشارك أيضًا في أكثر من 20 مهرجان دولي حول العالم من بينهم مهرجان ديربان ومهرجان آسبن للأفلام القصيرة في الولايات المتحدة.

أحداث فيلم سيمو

 تنطلق أحداث الفيلم عندما تتغلغل الغيرة والمنافسة في علاقة عماد بأخيه سيمو،  وبسبب رغبة سيمو في إثبات شعبيته وقدراته لأخيه، يستحوذ على قناة أخيه الإلكترونية للألعاب بطريقة ملتوية. لكن تأخذ تصرفاته منحنى خطير قد يؤثر على مستقبل أسرتهما. الفيلم من تأليف وإخراج عزيز زرمبة، وإنتاج روزالي شيكوين بيرول، وشركة إنتاج Scarab Films، وتمثيل علاء الدين توفيق، وباسل الريس، وسيف الريس، وتصوير أليكساندر نور ديجاردين، ومونتاج عمر إلهامي وعزيز زرمبة.

نبذة عن المخرج عزيز زرمبة

عزيز زرمبة مخرج وكاتب مصري - كندي تناقش أفلامه الوثائقية والروائية موضوعات الهوية الثقافية والاندماج والصدمة العابرة للأجيال. تخرج من مدرسة هوبنهايم للسينما وخريج زمالة صندانس اينايت عام 2019. فيلمه الوثائقي القصير الأول "أجنبي" (2020) عُرض في أكثر من 30 مهرجان حول العالم من بينهم مهرجان سلامدانس، وكاميرا ايمدج ومهرجان مونتريال الدولي للأفلام الوثائقية. شارك زرمبة في إنتاج الفيلم الوثائقي القصير No Crying at the Dinner Table الذي فاز بأكثر من 25 جائزة وعُرض بأكثر من 80 مهرجان منهم تورونتو وساوث باي ساوث ويست وأمستردام الدولي للأفلام الوثائقية.

 

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الجريدة الورقية