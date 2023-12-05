نقابة المهن التمثيلية تنعى ناهد فريد شوقي

حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الراحلة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.

بيان نعي نقابة المهن التمثيلية لـ ناهد فريد شوقي

جاء بيان النعي كالآتي "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون.

ناهد فريد شوقي

كما قدم مهرجان الجونة بيان ينعى الراحلة، كالآتي"مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي».

وأضاف: «إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».

الراحلة ناهد فريد شوقي

ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة على الراحلة بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، كما أعلنت ابنتها ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة"لبقاء لمن له الدوام

توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقى

الجنازه عصرا مسجد الشرطة الشيخ

زايد أمام هايبر وان

البقاء والدوام لله وحده..